Alençon. Rentrée 2017 à Alençon : bus hybrides et nouveautés dans les transports

Ce lundi 4 septembre 2017 ne sonne pas que la rentrée des classes. C'est aussi la rentrée aux bus Alto, à Alençon (Orne), avec de nombreux changements.

Tracé optimisé

Dès ce lundi matin, les usagers devront apprendre de nouveaux tracés: sur la ligne 1, dans la traversée de Perseigne. Avec deux nouveaux arrêts (Médiathèque et Charité) sur la ligne 2. avec la fusion des lignes A et B en une seule ligne. Chacune de ses lignes transitera désormais par le "hub" de la gare routière du Champ Perrier.

Davantage de dessertes

Les CFA à Saint-Paterne seront désormais desservis par les bus. Ils circuleront aussi désormais chaque demi-heure entre la gare SNCF et le site universitaire. La zone industrielle et commerciale Lazare Carnot sera également desservie toutes les trente minutes.

Bus hybrides

Cinq bus hybrides (électricité + gazole) sont mis en service sur les trois lignes. Un sixième le sera en fin d'année, pour remplacer l'actuelle flotte de véhicules vieillissants. Ils ont été financés à hauteur d'un million et demi d'euros par le ministère de l'environnement. Ils sont plus silencieux et rejettent jusqu'à 30 % de CO2 en moins.

Cartes rechargeables

Exit les antiques billets. Comme titre de transport, les usagers utiliseront des cartes magnétiques sans contact, rechargeables.

Francis Aïvar, vice-président de la communauté urbaine d'Alençon, délégué aux transports urbains:

Francis Aïvar Impossible de lire le son.

Olivier Morvillez, directeur du réseau des bus Alto:

Olivier Morvillez Impossible de lire le son.

Le réseau cherche aussi à se développer sur Lonrai, Cerisé, où des réunions publiques seront prochainement organisées. Quant à la navette électrique hypercentre, si sa nécessité semble avoir été prouvée l'après-midi, sa pérennité le matin ne semble pas une évidence. La décision sera prise à la fin de ce mois de septembre.

Un million de voyageurs

Les bus urbains d'Alençon assurent un million de transports de voyageur par an. Leurs tarifs n'augmentent pas à l'occasion de cette rentrée. La validité du titre de transport passe de 30 à 45 minutes. C'est aussi l'arrivée d'un nouveau billet, valable durant vingt-quatre heures.

A LIRE AUSSI.

Réseau Zéphir à Cherbourg : nouveaux bus et billetterie en 2018, les travaux à horizon 2020

"Grand Paris des bus": un premier volet de modernisation

Contre la fraude, les portillons débarquent dans les gares TGV

Les trois grands challenges de la SNCF en Normandie