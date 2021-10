La sécheresse s'amplifie dans l'Orne

La baisse du débit des rivières Avre et Iton, ont conduit le préfet de l?Orne à imposer des restrictions temporaires d?usage de l?eau sur 38 communes sur le nord-est du département.

- Interdiction de l?arrosage des pelouses, des jardins potagers, des massifs de fleurs, et des terrains de sports entre 10h et 20h,

- Interdiction du lavage des voitures en dehors des stations de lavage commerciales,

- Interdiction du remplissage des piscines,

- Interdiction de l?arrosage agricole, sauf si l'exploitation dispose d'une réserve d'eau privée.



La liste complète des communes concernées est consultable ci-dessus.

Déjà, de telles restrictions avaient été imposées la semaine dernières, sur le même secteur, mais dans le département voisin de l'Eure.



Le reste du département de l'Orne reste en situation de vigilance, et il est fait appel au civisme de la population pour limiter sa consommation en eau.

