Alençon. Hôpital d'Alençon: " tout ce qui a été annoncé est faux "

"Tout ce qui a été dit lors de la conférence de presse du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Orne le 9 février 2017 est faux": c'est ce qu'affirme lundi 20 février 2017 le Docteur Benoît Tiphagne, président de la Commission médicale d'établissement (CME) du centre hospitalier Alençon/Mamers.

Pas de suppression

"À l'hôpital d'Alençon, on est bien soigné", déclare la docteur Benoît Tiphagne, président de la CME, au terme d'une semaine de polémiques dans l'Orne, après l'annonce par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, de la prochaine suppression, la nuit, d'une équipe SMUR, voire de l'hélicoptère du SAMU et du transfert des appels d'urgence vers Caen ou Rouen. "Samu et urgences ont actuellement le vent en poupe en France, et Alençon ne va pas à contre-courant", insiste-t-il.

Attractif pour attirer des praticiens

"Ce qui a été annoncé par le Conseil départemental de l'Ordre des Médecins, puis relayé par le président du Conseil départemental de l'Orne est faux", insiste le Président de la CME: "l'hélicoptère du SAMU vient d'être renouvelé pour dix ans, explique-t-il. La vraie question, c'est à Alençon comme dans les autres hôpitaux: comment gérer la médecine d'urgence, comment prendre en charge la permanence des soins, comment être attractif pour attirer des praticiens?"

Un combat droite/gauche?

S'il ne nie pas la nécessité de réorganisation, de repenser de façon plus pertinente le "temps médical", le docteur Tiphagne explique que "l'époque est à la mutualisation, et ce n'est pas en attisant les peurs qu'on va nous faciliter le travail". Selon lui, "il ne faut pas instrumentaliser l'hôpital pour conforter des intérêts politiques, c'est irrespectueux des 1 800 personnels qui travaillent sur le centre hospitalier", alors que "pas plus tard que la semaine dernière une réunion avait lieu au CHU de Caen pour réfléchir aux développements possibles à Alençon (ndlr: sur les accidents vasculaires cérébraux, la coronographie, ... )"

L'annonce d'un communiqué de l'ARS

Le président de la CME affirme que "le directeur général-adjoint de l'Agence régionale de santé lui a confirmé que celle-ci doit prochainement publier un communiqué confirmant le maintien du SMUR et de l'hélicoptère du SAMU au centre hospitalier d'Alençon". Communiqué dont ne dispose pas Tendance Ouest à l'heure de la mise en ligne de cet article.

