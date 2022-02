Rouen. En visite à Rouen, Stéphane Le Foll prône l'utilisation de produits locaux et bio dans les cantines

En attendant Jean-Michel Baylet, ministre de l'Aménagement du territoire ce mercredi 22 février 2017, et même le président de la République le vendredi 24 février 2017, c'est Stéphane Le Foll qui ouvrait ce lundi 20 février 2017 une grande semaine de visites politiques dans l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime).

7 000 repas par jour

Le ministre de l'Agriculture s'est rendu sur les hauteurs de Rouen pour y visiter la cuisine centrale de la ville, qui prépare chaque jour plus de 7 000 repas pour les enfants de 62 écoles de Rouen et de Bois-Guillaume. Guidé par le directeur du site, Dominique Maupin, Stéphane Le Foll a suivi le processus d'élaboration des repas depuis le magasin jusqu'à la répartition des colis vers leurs cantines de destination. L'importance de la traçabilité des produits a été soulignée à cette occasion.

Aux côtés de producteurs et d'agriculteurs des environs, le ministre a surtout salué l'engagement de la cuisine centrale dans l'utilisation de produits bio et locaux. Selon Dominique Maupin, 24 % des produits utilisés dans ses cuisines sont bio et aucun produit industriel n'est ajouté. "On parle souvent d'un objectif de 20 %, donc là on est très bien", a apprécié Stéphane Le Foll.

L'exemple rouennais

Le ministre de l'Agriculture a rappelé que le travail des cuisiniers était primordial, notamment dans l'élaboration des recettes et dans la planification des repas pour permettre à la filière agricole de fournir les produits en quantité suffisante et à temps. "C'est important de revenir aux produits frais et locaux avec des chefs qui cuisinent", a souligné le ministre, avant de saluer l'exemplarité de Rouen dans ce domaine.

