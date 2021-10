Rouen. Intoxication alimentaire à Rouen : les parents demandent des comptes

Alors que l'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de l'intoxication alimentaire qui a touché environs 300 enfants, les parents d'élèves des écoles de Rouen et de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) ne décolèrent pas et attendent des réponses.

Jonathan, père de trois enfants scolarisés, se souvient que ses enfants se sont plaints que "la nourriture avait un goût épicé". Gênés, par le goût, ses deux aînés ont à peine touché leur assiette et ne sont donc pas tombés malades. À l'inverse de son fils de six ans, Kyle, qui lui s'est même resservi et a été malade toute la nuit.

Porter plainte pour obtenir des réponses

Après les faits, Jonathan fustige le manque d'informations transmises par la mairie de Rouen, la préfecture ou l'Agence régionale de santé. "S'il le faut, j'irais déposer une plainte à la police pour que l'on soit forcé de me répondre", menace le père de famille.

