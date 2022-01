La Ferté-Macé. L'Incendiaire à La Ferté Macé : c'est parti pour les inscriptions !

Les inscriptions pour la nouvelle édition de l'Incendiaire débutent ce mardi 14 février 2017 à 14h. Selon son slogan, cette course d'obstacles, dans la boue et dans l'eau "brûle les cuisses, le moral, et les calories".

Elle sera disputée le 16 septembre 2017 au plan d'eau de la Ferté-Macé, dans l'Orne.

S'inscrire rapidement

Attention : l'an dernier les inscriptions aux 4000 places disponibles avaient été complètes en un mois…

Pratique. Le 16 septembre 2017, le matin courses de 6 kilomètres dont une 100% féminine à 10h ; l'après-midi courses de 11 kilomètres. Plusieurs départs au choix, chronométrés ou non, seul, en binôme ou en équipe.