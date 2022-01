Ola Onabulé part en tournée pour jouer les titres de son dernier album "It's the peace that deafens". Le britannique sera en France pour 3 dates en 2017, en Bretagne et dans le sud-est:

-Dimanche 30 juillet à Châteauneuf-du-Faou (29)

-Mercredi 9 août au Festival Saint Jazz Cap Ferrat à St Jean Cap Ferrat (06)

-Jeudi 19 octobre à l’auditorium de la Dracénie à Draguignan (83)

Plus d'infos sur www.ola-onabule.co.uk