A la recherche d'un emploi? Devenez goûteur de chocolat!

Le groupe Mondelez possède de nombreuses marques alimentaires comme Oreo, Milka, Cadburry... Et ce groupe cherche actuellement... un goûteur! Vous devrez goûter les chocolats et boissons chocolatées du groupe et donner votre avis. La passion pour le chocolat ne suffit malheureusement pas car il faudra savoir parler, lire et écrire l'anglais car le poste se situe au Royaume-Uni.

Vous travaillerez 7h30 par semaine, les mardi mercredi et jeudi de 12h15 à 14h45.

Voici le lien pour postuler: www.linkedin.com