Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mercredi 1er mars

MANCHE

Samedi rendez-vous à l'Agora d'Equeurdreville pour The Magic Show et Mental Expert. Dès 14h, pirate, Mascotte, Princesse… Laissez vous embarquer dans un tourbillon d'effets magiques et une rafale de bonne humeur. À 20h30, Giorgio le Mentaliste vous embarque dans son univers aussi stupéfiant que déjanté. Points de vente: mairie déléguée d'Équeurdreville-Hainneville, Bar du stade et cercle Chantereyne à Cherbourg-en-Cotentin.

Vendredi, Les comédiens de la Compagnie Caennaise Macédoine vous proposent une soirée théâtre d'improvisation au Tambour à Saint Vaast la Hougue. Un catch d'improvisation, mais qu'est-ce que c'est? Deux équipes de deux joueurs s'affrontent sur des thèmes rédigés par le public. Sans aucune préparation, les comédiens jouent de leur ingéniosité pour créer des histoires en direct et sans filet.

CALVADOS

Mentir à sa maîtresse n'est pas toujours une bonne idée. Surtout quand elle décide de rencontrer votre ex-femme imaginaire pour mettre les choses au clair. Heureusement, Julien a une assistante dentaire dévouée… Malheureusement, elle est amoureuse de lui et très susceptible! Mensonges, quiproquos et portent qui claquent: découvrez une comédie dans la plus pure tradition du boulevard. Dimanche, rendez-vous au théâtre de Caen dès 17h pour "Fleur de Cactus", une pièce de Barillet et Grédy, mise en scène par Michel Fau, avec Catherine Frot, Cyrille Eldin ou encore Mathilde Bisson.

Après avoir fait paraître en 98 son tout premier disque en leader, "From There to Here", Kyle Eastwood aura passé l'essentiel des années 2000 à repousser toujours plus loin les frontières de son univers personnel en déclinant avec beaucoup d'élégance et de savoir-faire toute l'étendue de ses goûts musicaux. Retrouvez-le ce jeudi soir au théâtre d'Hérouville dès 20h.

ORNE

Les Portugais Marta Ren & The Groovelvets sont en concert découverte ce jeudi dès 21h à la Luciole à Alençon. Marta Ren, c'est la sensation soul/funk venue du Portugal! Originaire de Porto, elle chante d'abord avec The Bombazines, un groupe du coin et elle se fait accompagner depuis quelques années par The Groovelvets, un pur combo qui envoie du son vintage. Comptez entre 4 et 12 euros l'entrée. Plus d'infos sur laluciole.org.

Le Relais Saint-Germain, Café de Pays, vous donne rendez-vous pour des soirées jazz conviviales autour d'un verre, d'une tarte ou d'un plateau de fromage chaque premier vendredi du mois. A partir de 19h30 possibilité de repas à la carte servi jusqu'à 22h.

