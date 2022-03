Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mardi 7 mars

MANCHE

Depuis sa première apparition en 1995 dans son clip "Ondulé", Mathieu Boogaerts n'a cessé de nous proposer, sur scène comme sur disque, une musique originale et attachante. Il propose une pop bucolique et sereine. Chanteur lunaire et solitaire, actuellement en tournée, il nous présente son dernier album Promeneur ainsi que les joyaux de son répertoire fragile dont on a fêté les 20 ans l'an dernier. Retrouvez-le au Normandy à Saint-Lô ce vendredi 10 mars 2017 dès 20h30. Plus d'infos sur lenormandy.net.

Elie Semoun est en spectacle à Cherbourg en Cotentin. Retrouvez le ces vendredi 10 et samedi 11 mars 2017 à l'Espace Cultures Agora à Equeurdreville – Hainneville dès 20h30. Comptez 27 € en pré réservation, pour se faire: envoyez un mail à l'adresse suivante: prog50@free.fr.

CALVADOS

Ce jeudi 9 mars 2017, direction le Cargö à Caen pour le concert carte blanche à Gandi Lake. Gandi Lake c'est le savoureux territoire sans frontière de mélodies crève-coeurs et salvatrices dont le pouvoir exorcise les chagrins amoureux les plus tenaces et laisse entrevoir les premières lueurs de l'aube. Dans un univers sonore vintage, retrouvez un rock fiévreux ainsi que de fortes touches psychédéliques. Billetterie et renseignements sur le site du Cargö : lecargo.fr.

Ce vendredi 10 mars 2017, le Caen Basket Calvados accueille l'équipe de Gries pour le championnat de N1. Rendez-vous à partir de 19h45 au Palais des Sports de Caen, comptez entre 4 et 15 euros l'entrée. Plus d'infos sur caenbasketcalvados.fr.

ORNE

Samedi 11 mars 2017, les Wampas sont en concert à la Luciole à Alençon dès 21h. Ils vont revisiter leurs classiques sur des tempos qui explosent mais avec la sagesse des fous qui se donnent à fond. Entre rock'n'roll enflammé, yéyé-punk déjanté et extravagance minimaliste, Les WAMPAS sont uniques et se délectent d'univers non formatés, où le plaisir de jouer rime avec sincérité. Plus d'infos sur laluciole.org. Comptez entre 20 et 25 euros l'entrée.

Ce samedi 11 mars 2017, Le Relais Saint-Germain, café de pays, vous accueille pour une soirée dédiée à la chanson française à Perche en Nocé. Comptez 20 euros le repas sur réservation. Bienvenue à ceux qui souhaitent juste boire un verre. Plus d'infos sur le restaurant sur le site : le-relais-st-germain.com.