Louvigny. Près de Caen, des habitants soutiennent des réfugiés irakiens et le font savoir

Au début de l'année 2017, le collectif d'habitants qui s'est constitué autour d'une famille irakienne à Louvigny près de Caen (Calvados), a vécu la reconnaissance de leur statut de réfugié comme une délivrance. "Mais sur les six membres de cette famille, la procédure est toujours en cours pour l'un d'entre eux", précise Camille Gourdeau du collectif. Logement, démarche administrative, soutien scolaire à la maison, aide alimentaire... des habitants de Louvigny sont parvenus à mobiliser leurs voisins et des élus locaux, pour offrir un précieux soutien à ces réfugiés, depuis leur arrivée sur la commune en avril 2016.

Témoignages

Et ils veulent le faire savoir afin que leur expérience puisse servir à d'autres personnes souhaitant aider des migrants. Ils organisent ainsi, samedi 11 février 2017, dans la salle des fêtes de Louvigny, une après-midi intitulée : "Migrants : quand citoyens et élus s'engagent". "Notre idée est de faire savoir qu'il est possible d'associer les bonnes volontés pour que des citoyens aident efficacement des migrants, explique Jean-Pierre Juret, également membre du collectif. Des associations de Caen, Rennes et Poitiers vont également venir témoigner de leur action".

Camille Gourdeau a aussi pu constater que cette solidarité a renforcé la relation entre voisins :



Le programme

"Migrants : quand citoyens et élus s'engagent"

Samedi 11 février 2017 à la salle des fêtes de Louvigny

14h-15h30 : point sur la situation locale au travers des regard de trois associations de Caen

16-18h30 : témoignages de collectif de Rennes et d'une associationd e Poitiers. Les maires de Louvigny et Bretteville-sur-Laize (Calvados) prendront également la parole

19h : concerts et restauration

