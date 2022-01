Cambriolages dans l' Orne et en Mayenne... l'enquête des policiers et gendarmes conduit à l'arrestation de 4 personnes à Argentan

Plus d?une dizaine de vols à leur actif sur le secteur d?Argentan et du nord Mayenne... des kartings, voitures, outillages, ordinateurs et du carburant... 3 des 4 personnes interpellées, dont une femme et un mineur de 17 ans, tous de la même famille, ont été remis en liberté au terme de leur garde à vue jeudi ... ils ont reconnus les faits... ils seront convoqués devant la justice plus tard... l?auteur principal des faits, un homme de 30 ans, a été présenté devant le parquet de Laval ... il pourrait être jugé lors d?une comparution immédiate... une arrestation consécutive après un enquête commune entre policiers et gendarmes...

