Rouen. Près de Rouen, les élèves du lycée Palissy poursuivent le blocus

Des poubelles entassées devant les grilles, un feu de palettes en bois, des dizaines d'élèves rassemblés... La scène a de quoi rappeler les plus belles heures des manifestations anti-CPE. Pour la troisième journée de cours consécutive, les étudiants du lycée Bernard Palissy de Maromme (Seine-Maritime) bloquent l'accès au lycée pour protester contre la surcharge des classes.

Barricades et feu de poubelles

Dès 8h ce matin, de nombreux élèves ont bloqué l'entrée du lycée et dressé une barricade de palettes en bois et de poubelles enflammées au milieu de la rue. Comme les jours précédents, des policiers étaient présents pour fermer la rue à la circulation et éviter tout débordement.

Le blocage de l'établissement n'est pas complet, car ceux qui le souhaitent peuvent aller en cours. Mais ils sont peu nombreux. Selon un membre de la vie scolaire, "ils étaient 10 ou 15 hier et une petite trentaine aujourd'hui" sur les quelque 600 élèves du lycée.

Un rendez-vous au rectorat

Les enseignants de l'établissement soutiennent leurs élèves. En conseil d'administration, ils avaient d'ailleurs majoritairement voté contre la proposition de la proviseure de supprimer les cours en groupe au profit de cours en classe complète. Pour passer au-dessus de cette décision, les élèves en appellent au rectorat.

Le lundi 6 février 2017, ils s'étaient d'ailleurs au-dessus devant le bâtiment pour exiger un entretien avec la rectrice. "Nous avons rendez-vous demain (mercredi 8 février 2017), sûrement vers 17h30", confie Mélanie, une des meneuses du mouvement. Pour cet entretien, c'est une délégation de professeurs et d'élèves qui va tenter d'obtenir gain de cause.

Pour le moment, les étudiants ne savent pas encore comment ils vont poursuivre les manifestations. Mais ils se disent "déterminés à continuer tant qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent". L'équipe enseignante assure qu'elle les suivra tant qu'il le faudra. La direction de l'établissement, elle, refuse de s'exprimer pour le moment et "préfère prendre du recul par rapport aux événements".