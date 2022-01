Rouen. Jean-Manuel Cousin sur François Fillon : "un exercice de transparence inédit"

C'est une contre-attaque après plusieurs jours de polémique sur les présumés emplois fictifs de son épouse. François Fillon s'est exprimé ce lundi 6 février 2017 pendant 45 minutes devant la presse. "Je suis candidat pour gagner" assure l'ancien Premier ministre qui a expliqué que son épouse a bien été sa collaboratrice pendant 15 ans pour 3 677 euros nets par mois. "Salaire parfaitement justifié" dit-il. Une somme qu'il n'a pas l'intention de rembourser.

"En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié une collaboration de confiance qui suscite aujourd'hui la défiance, dit le candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle, c'était une erreur et je présente mes excuses aux Français." François Fillon a également profité du moment pour fustiger "le système médiatique" et demande à la presse d'exiger une même transparence avec ses rivaux dans la course à l'Elysée.

Une stature d'État "renforcée"

"François Fillon s'est livré à un exercice de transparence inédit" selon Jean-Manuel Cousin, conseiller régional et élu à Coutances (Manche). "D'une part, il a démontré que tout était en règle. D'autre part, il a reconnu que les pratiques d'hier n'étaient plus celles d'aujourd'hui, mais qu'il s'en était rendu compte trop tard" commente cet élu "fillonniste". "Il a été précis, sensible, déterminé. Cette conférence de presse va renforcer sa stature d'homme d'État, s'il fallait le démontrer". Jean-Manuel Cousin a répondu aux questions de Tendance Ouest :

Jean-Manuel Cousin Impossible de lire le son.

Philippe Bas, sénateur et président du Conseil départemental de la Manche, a quant à lui réagi sur les réseaux sociaux :

#francoisfillon se bat pour gagner: de l'élection présidentielle dépend l'avenir des Français! — Philippe Bas (@BasPhilippe) February 6, 2017

A LIRE AUSSI.

Primaire PS: les candidats entrent dans le vif du sujet

Législatives en Normandie : qui sont les candidats de la droite ?

Fillon, plébiscité, sera le champion de la droite en 2017