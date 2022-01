Qui n'a pas eu un jour l'envie de revendre les vêtements quasi-neufs mais devenus trop petits de ses enfants? Plutôt que de faire les foires-à-tout de la région, Milenvie, une jeune entreprise qui a vu le jour en mai 2016 à Amfreville-la-Mivoie (Seine-Maritime), près de Rouen, propose de les racheter pour ensuite les revendre sur Internet.

Le projet de deux mamans

À l'origine du projet, deux mamans et amies. "On a tous des vêtements d'enfants, des objets de petite puériculture dont on ne se sert plus mais qui sont encore en parfait état, pose Émilie Bazire, l'une d'elles. En revanche, on n'a pas tous l'énergie de faire les vide-greniers ou de les vendre soi-même sur les sites de seconde main connus".

Avec son amie Caroline, elle décide de créer son entreprise. "Le concept est simple: on envoie à nos clients un sac qu'ils remplissent avec les vêtements pour enfants (0-14 ans), jeux et accessoires de puériculture qu'ils souhaitent vendre. Ils nous le renvoient par la Poste ou Mondial Relay, les frais de port étant à notre charge, et on s'occupe de la revente".

70 à 90 % de réduction

Après avoir passé six mois à constituer un stock significatif, leur site est mis en ligne mi-octobre 2016 avec des kilomètres de vêtements d'occasion en vente à des prix défiant toute concurrence. "Pour les vêtements neufs ou en excellent état, nous faisons une réduction de 70 % du prix magasin, précise Émilie. S'ils sont en bon état mais ont quand même été souvent portés, on fait 80 à 90 % de réduction."

Avant d'être mis en ligne, Émilie passe chaque élément sous sa loupe intransigeante pour repérer les éventuels petits défauts. "Nous sommes très exigeantes sur la qualité des vêtements reçus. Pas une tâche, pas une bouloche: tout doit être nickel, lavé et repassé!"

Aussi écologique qu'économique!

Un système 100 % gagnant: basé sur le modèle de "consommation durable", le site permet aux acheteurs de vendre sans bouger de chez eux… et les vendeurs s'y retrouvent aussi. "Les parents qui nous envoient leur colis reçoivent ensuite un bon d'achat qu'ils peuvent réutiliser sur notre site. Tout ce qui a un défaut, et n'est donc pas revendable, est donné à des associations caritatives".

Avec déjà plus de 100 commandes en trois mois et une clientèle internationale - "nous avons eu notre première commande belge la semaine dernière!" - Milenvie offre de belles perspectives de développement.

http://www.milenvie.com/

