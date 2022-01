Caen. Caen : prison et mandat de dépôts pour deux jeunes Albanais

Le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé en comparution immédiate le jeudi 2 février 2017 Ridison Nega, âgé de 28 ans et Gentjan Hasa, âgé de 25 ans, pour avoir fait partie d'un groupe se préparant à commettre des violences le samedi 30 janvier 2016 sur la place de la gare de Caen. Le second doit également répondre de vol dans le magasin "Galeries lafayette" commis le lendemain. À l'issue de l'audience, les deux hommes ont été placés sous mandat de dépôt.

Deux bandes rivales

Ce soir-là lors d'une ronde, des policiers repèrent un attroupement devant la gare de Caen. Deux groupes opposés composés d'une vingtaine d'individus en sont au stade de discussions tendues. Certains sont armés de gourdins et de barres de fer. À l'arrivée des forces de l'ordre les belligérants se dispersent. Deux Albanais sont appréhendés, la vidéosurveillance confirmant qu'ils étaient bien armés. Les deux hommes expliquent que l'autre bande était constituée d'ennemis géorgiens. Quant à celui des deux qui, sortant de garde à vue, va voler de l'eau de toilette aux galeries Lafayette "C'était pour me parfumer" répond-il tout naturellement.

Ne pas laisser s'instaurer des confrontations entre communautés

Les prévenus sont demandeurs d'asile pris en charge par France terre d'asile. Ils disent être venus en France pour avoir une vie meilleure et qu'à Caen c'est bien plus facile pour avoir des papiers (dixit Google). Le procureur ne cache pas son inquiétude "Il est hors de question de laisser s'instaurer des confrontations entre communautés étrangères avec de chaque coté, des bâtons, des barres de fer, des couteaux ! C'est également arrivé en centre-ville, place St Pierre. C'est trop demandé que les gens puissent sortir le soir sans se heurter à des scènes de western ? "

Mandats de dépôt

Leurs deux avocats plaident que rien ne prouve qu'il y aurait eu bagarre et que l'audience se déroule dans un climat de suppositions. "Il est certain que tout cela ne rend pas service aux migrants. Mais ces deux-là ne sont sans doute pas les pires et vont servir de boucs émissaires."

Néanmoins, Ridison Nega écope de 4 mois de prison dont 2 mois ferme. Gentjan Hasa, quant à lui condamné pour deux délits, écope de 6 mois de prison dont 4 mois ferme. Tous deux sont placés sous mandat de dépôt.

