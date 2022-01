Quand 6 000 ans d'histoire refont surface ça donne… un parc archéologique. C'est en tout cas le projet de la commune d'Ifs (Calvados), annoncé ce jeudi 2 février 2017, à l'horizon du printemps 2018.

Cinq nécropoles mégalithiques dévoilées

Cette idée est apparue à la suite d'études archéologiques faites au début des années 2000 en vue de la construction du lotissement "le Clos Chaumont" dans le quartier de La Plaine, à l'Ouest de la commune. Ces fouilles archéologiques ont révélé la présence de cinq nécropoles (groupement de sépultures ou tombes) mégalithiques (monuments constitués de pierres de grandes dimensions) datant de plus de 6 000 ans. "Nous allons mettre les moyens pour en faire un parc et surtout un projet pour le territoire, explique le maire d'Ifs, Michel Patard Legendre, c'est un équipement qui va servir aux habitants d'Ifs mais également à ceux de Fleury-sur-Orne".

Jouer avec l'Histoire

Avec une surface d'un peu plus d'un hectare, il y a de quoi imaginer de belles perspectives. "Ce parc est vraiment un projet qui nous tient à coeur, explique, nous ne voulons pas en faire une aire de jeux mais vraiment un endroit de rencontres et à visée pédagogique".

C'est pour cela que la commune a fait appel à l'atelier de paysage et d'urbanisme Zenobia, basé à Caen. "Notre but est de mettre en valeur ce patrimoine et de jouer avec l'Histoire", explique Anaïs Ancellin, ingénieur paysagiste en charge du projet.

Ecopâturage ou ateliers de bricolage?

Un patrimoine pas du tout visible, puisque sous terre. "Nous ne savons pas encore sous quelle forme il sera mis en avant. Nous ne pouvons pas exposer ces nécropoles au risque de les altérer au fil du temps". Les ingénieurs paysagistes ont cependant des pistes vers lesquelles orienter le projet. "Nous voulons lui donner une valeur humaniste, avec un retour à la nature et surtout que ça soit un parc intergénérationnel". En effet dans le quartier de La Plaine se côtoient crèches, EHPAD, habitations et étudiants. "Ce parc doit recréer du lien social. Il doit être un lieu de vie".

Parmi les idées avancées, celles d'en faire un écopâturage, ajouter des ateliers de bricolage ou d'art. "Rien n'est encore défini, nous prenons toutes les suggestions", ajoute Anaïs Ancellin.

Le maire de la commune fait, lundi 6 février, une demande de subvention de 25 000 auprès de l'Etat et recherche également des fonds par le biais de fondations. "C'est un projet innovant qui va créer du dynamisme", ajoute-t-il.

A LIRE AUSSI.

Une nécropole antique "exceptionnelle" découverte à Bordeaux