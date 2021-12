2 blessés graves dans un accident sur l' A 11 ce mardi matin près de La Ferté Bernard

Un grave accident de la circulation, ce matin vers 9 h, sur l?Autoroute A11, à hauteur de la Ferté Bernard. Le conducteur d?un véhicule utilitaire, en a perdu le contrôle.

2 des 3 occupants, des hommes âgés de 34 et de 52 ans, ont été grièvement blessés et héliportés à Paris et à Tours.

Le troisième occupant, un homme âgé de 52 ans, s?en est sorti indemne

