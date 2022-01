Rouen. Les champions de l'agglomération ont rendu visite aux enfants du CHU de Rouen

Ce mercredi 1er février 2017, la Maison des enfants du CHU de Rouen (Seine-Maritime) avait des allures de cour de récréation. Les petits pensionnaires accueillaient pour un après-midi d'animations des sportifs de nombreux clubs de l'agglomération grâce à l'action de l'association "1 Maillot pour la vie".

Une quinzaine de sportifs

Des basketteurs du RMB, des footballeurs du FCR, des joueurs de baseball des huskies, des lutteurs, des rugbymen du Stade Rouennais… En tout, une quinzaine de sportifs a fait le déplacement. Tous ont commencé par se présenter en mimant leur sport. Deux équipes mélangeant enfants et sportifs se sont ensuite formées pour une série de mini-jeux: quiz sport, blind test musical, danses, gonflage de ballons…

Les sportifs se sont vite pris au jeu, chacun cherchant à faire gagner son équipe. L'esprit de compétition n'était jamais loin mais toujours dans une ambiance bon enfant. "J'étais déjà venu l'année dernière et on avait passé un bon moment donc j'avais très envie de revenir", explique Thomas Fontalirant, l'ouvreur du Stade Rouennais Rugby.

Pour son coéquipier Ivan Kitutu, c'était une première. Le joueur, "très touché depuis toujours par les enfants qui ont des difficultés", envisage même une reconversion après sa carrière de rugbyman. Et il l'a bien montré en mettant l'ambiance tout l'après-midi.

Une pause dans la maladie

Après cette longue séances de jeux collectifs, les sportifs se sont promenés dans les chambres pour aller discuter et apporter des cadeaux aux petits patients alités. "Je pense que ça apporte aux enfants une pause dans leur lutte contre la maladie, confie Aurore Le Cardinal, coordinatrice d'animation de l'association et chef d'orchestre de l'après-midi. Mais ça aide aussi les parents et le personnel soignant." Au vu des rires des enfants, l'objectif semble bien rempli.

