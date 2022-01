Ils en ont marre, et ils comptent le faire savoir! Lundi 6 février 2017, lors du premier conseil municipal de l'année à Rouen (Seine-Maritime), le groupe écologiste Décidons Rouen va déposer une motion d'urgence. En cause? La passivité de la Ville face à la pollution. En novembre 2015, cette motion avait déjà été présentée et adoptée par le conseil municipal. Plus d'un an après, les élus écologistes estiment que rien n'a changé.

Plus de 120 morts par an

"Objectivement, les gens sont en train de crever de pollution", martèle Jean-Michel Bérégovoy, coprésident du groupe. Plus de 120 décès seraient directement imputables à la pollution chaque année dans l'agglomération selon ses chiffres.

Décidons Rouen réclame donc des mesures fortes, dans la droite lignée de ce qui peut être fait dans d'autres villes victimes de la pollution comme Paris, Lyon ou Grenoble. Entre autres, le groupe demande la création d'une délégation pour discuter du sujet avec l'État et avec la Métropole, des mesures pour limiter la circulation pendant les pics comme la gratuité des bus et des vélos Cy'clic ou la mise en place d'une politique d'information à destination des Rouennais.

