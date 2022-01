Blainville-sur-Mer. Tempête: vigilance en mer avec des vagues de 7 mètres

À partir de la fin d'après-midi et jusqu'en fin de soirée, un vent d'ouest soufflera à 80-90km/h accompagné de rafales pouvant atteindre 130-140km/h notamment sur l'ouvert de la Manche et au large de la baie de Somme.

Les vagues pourront atteindre 6 à 7 mètres au large et 4 à 6 mètres en zone côtière. "Compte tenu de ces conditions météorologiques perturbées, caractérisées par la conjonction d'un état de mer difficile et de vents forts, les usagers de la mer sont appelés à la plus grande prudence."

Les plaisanciers invités à rester au port

Pour les plaisanciers, il est conseillé de "différer tout départ en mer et de ne pas pratiquer de sport nautique, de vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Un appel à la prudence est également destiné aux plongeurs, pêcheurs ou promeneurs, il est demandé "d'être particulièrement vigilants à ces phénomènes, notamment sur les plages et l'estran."

Le 196, numéro d'urgence

En cas d'incident ou d'accident, le numéro d'Urgence a composé, le 196 permet d'alerter le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage. Il vous donne la possibilité de signaler de tout problème grave dont vous êtes victime ou témoin.

#Vigilance orange pour vents forts dans la #Manche Soyez vigilants sur les routes. Conseils de prudence >>> https://t.co/SIjBa8oV0z pic.twitter.com/zpPqkvTLyB — Préfecture 50 (@Prefecture50) 2 février 2017

