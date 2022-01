Le programme de formation Sterne, destiné aux créateurs d'entreprises, invite ceux qui souhaitent faire partie de la quatrième promotion à déposer leurs candidatures avant le mercredi 15 février 2017. Pour la première fois, la formation portée par Normandie Incubation et Caen Normandie Développement pose ses valises à Rouen (Seine-Maritime).

Une formation pour booster les projets de start-up

Le projet, initié en 2015 par la ville de Caen (Calvados), accompagne les entrepreneurs dans la finalisation de leur projet. Le parcours, d'une durée de trois mois, allie la "formation et l'action" à travers différents ateliers collectifs et rendez-vous individuels

"L'ensemble des ateliers permet d'acquérir et de consolider la vision du développement de notre projet grâce à une méthodologie et des outils adaptés", vante Marion Chaussonnet, une ancienne participante, aujourd'hui à la tête d'Askovet, une plateforme de conseil vétérinaire et de prise de rendez-vous en ligne.

La prochaine session débutera le lundi 6 mars 2017 et accueillera un maximum de dix participants. Pour déposer votre candidature, rendez-vous sur le site internet de Sterne.

A LIRE AUSSI.

Incubateurs en Normandie : quand les start-up construisent le monde de demain

Normandie. Primaires, réorganisation de la région, attractivité : Hervé Morin fait le point

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?

À Rouen, les start-up auront bientôt leur village

Rencontre avec les pros de la création numérique autour d'un café à Rouen