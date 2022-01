Caen. Affaire Fillon : "la tempête ne va pas s'arrêter en quelques heures", estime Jean-Léonce Dupont

Pour le président du Conseil départemental du Calvados, Jean-Léonce Dupont, deux options sont désormais possible dans l'affaire qui touche le candidat de la droite à l'élection présidentielle du 23 avril 2017. François Fillon et sa femme sont dans la tourmente, suite à des révélations sur l'emploi présumé fictif de Pénélope Fillon et des sommes perçues par ses enfants, notamment.

Illégalité ou immoralité

"Le point principal c'est l'existence ou pas d'emploi fictif, a expliqué Jean-Léonce Dupont (UDI), mercredi 1er février 2017, lors d'une rencontre avec la presse à l'occasion de l'assemblée plénière du Conseil départemental du Calvados dont il est le président. Si emploi fictif il y a, ça me semble une évidence (qu'il retire sa candidature). S'il n'y a pas d'emploi fictif, nous sommes là dans une problématique qui n'est pas d'illégalité, mais d'immoralité, et là, ce sera à chacun de juger en son âme est conscience".

Jean-Léonce Dupont assimile cette affaire à un "moment de tempête" qui pose bien des questions :

Jean-Léonce Dupont au sujet de l'affaire du couple Fillon Impossible de lire le son.

Ce mercredi 1er février, François Fillon a demandé à ses soutiens d'attendre 15 jours, le temps que l'enquête livre ses conclusions. "15 jours en politique, c'est long", rappelle le président du Conseil départemental du Calvados.

A LIRE AUSSI.

En grève, les pompiers du Calvados font irruption au conseil départemental

Le Département met fin à l'agence "Calvados Stratégie"