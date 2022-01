Les actes racistes en nette baisse en 2016 en France

Après avoir franchi pour la première fois le seuil des 2.000 actes (2.034 exactement) en 2015, dans le sillage des attentats jihadistes de janvier et novembre, le bilan global de la Pace Beauvau fait état de 1.125 actes en 2016, en repli de 44,7%.

Ces actions (violences, incendies, dégradations...) et menaces (propos, inscriptions, courriers injurieux, etc.) correspondent aux faits ayant donné lieu à une plainte ou une main courante.

Les actes antisémites et les actes antimusulmans connaissent une forte baisse presque identique, de 58,5% pour les premiers (335 en 2016 contre 808 l'année précédente) et 57,6% pour les seconds (182 contre 429).

Les actes racistes au sens strict (hors actes antisémites et antimusulmans) ont connu une baisse moindre, de 23,7% (608 contre 797).

Pour l'Intérieur, cette franche amélioration est le "fruit des actions entreprises par le gouvernement", après le lancement en avril 2015 d'un plan d'action à 100 millions d'euros pour "lutter contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination liées à l'origine ou à la religion".

"Grâce à une mobilisation sans précédent des services de l'Etat, nous avons d'ores et déjà obtenu des résultats très encourageants, comme en témoignent les chiffres de l'année 2016. C'est là une véritable satisfaction", indique dans une déclaration écrite à l'AFP le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, qui dit toutefois se garder de tout "triomphalisme".

Actes qui 'salissent la République'

"Face au racisme, à l'antisémitisme, aux actes antimusulmans et antichrétiens, nous ne devons pas relâcher la garde, bien au contraire", ajoute-t-il, en affichant une "vigilance maximale": "Nous continuons, et nous continuerons toujours, à lutter contre ces actes absolument intolérables, qui salissent la République".

Un point noircit le tableau: les atteintes aux sites chrétiens (lieux de culte et sépultures), comptabilisées à part, ont augmenté de 245% entre 2008 et 2016.

Avec 949 faits en 2016, en hausse de 17,4% par rapport à 2015, les actes visant des lieux chrétiens représentent 90% du total des atteintes aux lieux de culte (chrétiens, juifs ou musulmans), selon la Place Beauvau, qui note que tous ces actes n'ont pas de motivation religieuse. Les édifices chrétiens sont aussi de loin les plus nombreux, avec plus de 45.000 églises et temples en France, pour quelque 2.500 mosquées et 500 synagogues.

Une partie importante de ces atteintes aux lieux chrétiens sont des actes de vandalisme (399) et des vols d'objets cultuels (191), selon les données du ministère, qui font état plus précisément de 14 faits se réclamant d'une motivation "satanique" et de 25 actes "à connotation anarchiste".

Face à cette "tendance de fond", l'Intérieur met en avant le "dispositif déjà existant" pour assurer la sécurité des sites: 2.400 lieux de culte chrétiens sont protégés par des patrouilles dynamiques, sans compter les édifices musulmans (1.090) ou juifs (817 synagogues, écoles et centre communautaires).

En outre, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) a mobilisé 12,5 millions d'euros en deux ans pour doter les lieux confessionnels les plus sensibles d'équipements de sécurisation et de vidéoprotection.

