Mont-Saint-Aignan. Un nouveau plateau médico-technique pour un hôpital rouennais

On imagine souvent l'hôpital du Belvédère de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) comme étant uniquement une maternité. C'est omettre qu'il accueille aussi et depuis 2012 une activité intense de chirurgie. L'inauguration du nouveau plateau médico-technique qui a eu lieu vendredi 27 janvier 2017 est là pour le rappeler.

Fruit d'une réflexion de plusieurs années entre l'ensemble des partenaires de santé de la région, la première pierre de ce nouveau plateau a été posée en avril dernier... 9 mois seulement avant son inauguration ce vendredi. "Il reste quelques finitions à peaufiner, précise Roselyne Bôquet, directrice de l'établissement Mais dès lundi, les équipes pourront commencer à travailler dedans."

Un travail collectif

Ces travaux ont été l'aboutissement d'un travail collectif auquel Catherine Flavigny, présidente du Conseil de surveillance du Belvédère et maire de Mont-Saint-Aignan, et Jean-Louis Grenier, directeur départemental délégué de l'Agence régionale de santé (ARS) pour la Seine-Maritime, ont tour à tour rendu hommage.

Une concertation à tous les niveaux du projet

Et le personnel de l'hôpital d'acquiescer. "Nous avons été consultés en amont du projet, quand les différents architectes sollicités avaient rendu leurs copies, pour choisir ce qui correspondait le mieux à nos besoins, raconte Vanessa Delpierre, chirurgien plasticien et chef du pôle d'anesthésie-chirurgie. Mais la concertation s'est aussi faite dans le choix des détails, de l'emplacement des prises électriques au type de dérouleur de papier hygiénique."

Développer l'activité, notamment chirurgicale

L'objectif de ce nouveau plateau est multiple. "C'est sûr que nous allons travailler dans de meilleures conditions, expliquent Vanessa Delpierre et Morgane Creton, cadre de santé en service de chirurgie et assistante du chef du pôle d'anesthésie-chirurgie. Mais en doublant le nombre de blocs opératoires et avec une salle de naissance supplémentaire, nous avons réellement de belles perspectives de développement pour l'ensemble de l'activité."

Car tout l'enjeu est là : si la maternité du Belvédère reste évidemment une activité primordiale de ce centre hospitalier, la chirurgie (chirurgie plastique et esthétique depuis 2012, et chirurgie digestive et de l'obésité depuis 2016) prend aussi une part de plus en plus importante. Elle est même un axe de développement majeur pour le Belvédère. Et tous les membres de la communauté hospitalière semblent être d'accord pour dire que c'est ce développement qui permettra, entre autres, de respecter le protocole de retour à l'équilibre signé avec l'Agence régionale de santé fin 2015.

