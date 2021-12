Rouen. Pollution sonore à Rouen, une cartographie disponible

La cartographie du bruit mise à la disposition des habitants de la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) met en lumière les pôles bruyants de l'agglomération normande. Cette carte est "mise à jour tous les cinq ans", selon les termes de la directive européenne. Ceci afin de "prendre en compte l'évolution de l'environnement de vie et la transformation du tissu urbain".

Les grands axes routiers dans le viseur

Plus la zone est violette, plus la nuisance sonore est importante. L'amplitude de bruit va de "calme à douloureux," de 0 à 140 décibels. Les points les plus bruyants sont bien évidemment autour des grands axes routiers.

Il est important de préciser également que "les sources de bruit liées aux activités humaines, à caractère localisé, fluctuant ou aléatoire ne sont pas visées par la directive", comme les bruits d'une salle des fêtes, du voisinage, les aboiements, les tondeuses...

