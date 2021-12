La cartographie du bruit mise à la disposition des habitants de la Communauté urbaine Caen la mer (Calvados) met en lumière les pôles bruyants de l'agglomération normande. Cette carte est "mise à jour tous les cinq ans", selon les termes de la communauté urbaine. Ceci afin de "prendre en compte l'évolution de l'environnement de vie et la transformation du tissu urbain".

Plus la zone est rouge, plus la nuisance sonore est importante, l'amplitude de bruit va de "calme à douloureux," de 0 à 140 décibels. Les points les plus bruyants sont bien évidemment autour des grands axes routiers.

Il est important de préciser également que "les sources de bruit liées aux activités humaines, à caractère localisé, fluctuant ou aléatoire ne sont pas visées par la directive". Par exemple : les bruits d'une salle des fêtes ou de de voisinage, les aboiements, les tondeuses...

