Après la défaite encaissée à domicile face aux Brûleurs de Loups de Grenoble le dimanche 22 janvier 2017 sur le score de 2-0, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) repartent à l'attaque dans les Vosges face à Épinal ce mardi 24 janvier 2017 pour le compte de la 37e journée de la Saxoprint Ligue Magnus.

Un classement serré

Si le classement n'a pas évolué malgré cette défaite (les Rouennais occupent toujours la 2e place), Les Jaunes et Noirs ont vu revenir dans leur rétroviseur le club de Bordeaux (à égalité de points) et Grenoble (un point derrière). Du coté d'Épinal, le club occupe aujourd'hui la dernière place qualificative pour les play-off (8e) dans une bataille à trois équipes avec Amiens et Nice.

Si les Jaunes et Noirs se sont inclinés lors de la dernière journée, il en est de même pour les Spinaliens qui ont subit un lourd revers par face à l'ancienne lanterne rouge de ce championnat, Chamonix/Morzine, qui semble retrouver des couleurs (6-3).

Un avantage psychologique

Lors des confrontations entre les deux équipes, les joueurs de Fabrice Lhenry ont remporté les deux premiers duels (3-0 à domicile puis 4-1 à Épinal) mais se sont inclinés lors du dernier match sur l'Ile Lacroix sur le score de 4-3 le 23 décembre 2016.

Les Dragons de Rouen se doivent de s'imposer lors de cette rencontre pour conserver la 2e du classement alors qu'il ne reste plus que huit matchs de saison régulière à disputer.

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace (Magnus) : les Dragons de Rouen battus par Grenoble !

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen perdent contre le Gamyo d'Epinal

Hockey-sur-glace (Magnus): les Dragons de Rouen maîtres du derby à Amiens (2-1 ap)