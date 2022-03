Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen reçoivent la lanterne rouge

Repassés leader du championnat avec la victoire contre Épinal (6-2) le dimanche 14 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) abordent cette nouvelle semaine à trois matches par la réception de la lanterne rouge Strasbourg lors de la 35ème journée de Saxoprint Ligue Magnus le mardi 16 janvier 2018.

Et quelle semaine attend les Dragons ! En effet, après la réception de la lanterne rouge, les Jaunes et Noirs se rendront à Amiens, 3ème, le vendredi 19 janvier 2018, et recevront les Rapaces de Gap, 4ème, le dimanche 21 janvier 2018.

Ne pas tomber dans la facilité

Mais avant ces deux matches très importants dans la dernière ligne droite de la saison régulière avant les playoff, les Rouennais ne devront pas faire de faux pas face à des Strasbourgeois qui n'ont remporté que deux victoires cette saison et qui semblent déjà promis à la relégation.

Et s'il ne faut pas prendre à la légère les Strasbourgeois, c'est parce qu'ils ont été capables de poser des problèmes aux Normands lors des trois premières rencontres entre les deux équipes. En effet, lors de la 7ème journée, les Dragons avaient eu quelques difficultés à remporter le match sur le score de 4-2, puis 3-2 en Alsace, alors qu'à domicile, le match avait été moins difficile avec une victoire 7-0 à la clé.

