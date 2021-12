Grosse victoire lors de la 37ème journée de la Saxoprint Ligue Magnus pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui sont allés s'imposer contre le Gamyo d'Épinal mardi 24 janvier 2017 sur le score de 9-3.

Rouen en rouleau compresseur

Alors que les Spinaliens convertissent un contre après seulement deux minutes de jeu par Pierres-Charles Hordelalay pour l'ouverture du score, ce sont bien les Rouennais qui écrasent par la suite leur adversaire du jour en égalisant à peine 22 secondes plus tard par Loic Lampérier puis en lui infligeant pas moins de cinq autres buts dans ce premier tiers temps (Marc-André Thinel, Aurélien Dorey, François-Pierre Guenette, Sacha Treille et Joris Bedin).

Avec ce score de 6-1 nettement à l'avantage des Jaunes et Noirs, le 2ème tiers démarre avec un nouveau but inscrit par le défenseur Olivier Dame-Malka avant que les locaux reviennent dans la partie un peu plus de deux minutes plus tard par Maxime Martin 7-2.

Les Rouennais n'arrêtent pas d'attaquer et inscrivent deux nouveaux buts dans ce tiers par Sacha Treille et Patrick Coulombe pour porter la marque à 9-2 .

Rouen gère son avance

Un seul but est marqué dans ce dernier tiers, par Dominic Fujerik, pour sceller le score de la rencontre à 9-3.

Au classement, les Dragons de Rouen restent toujours à la 2ème place derrière Gap et devant Bordeaux et Grenoble. Prochaine journée de championnat ce vendredi 27 janvier 2017 avec la réception des Boxers de Bordeaux pour un match qui s'annonce décisif dans cette dernière ligne droite de la saison régulière.

