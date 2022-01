Retraites, emploi, salaires, conditions de travail.... nouvelle journée d'actions ce mardi à l'appel des syndicats : 4 manifestations dans l'Orne

Nouvelle journée de protestation aujourd?hui, partout en France, contre la réforme des retraites... Loi promulguée après le vote des parlementaires....

Les syndicats ornais manifesteront, sous la forme d?une chaîne humaine entre le Pôle Emploi et la CPAM à Alençon ce mardi midi... deux lieux qui symbolisent selon l?intersyndicale, les revendications des salariés sur les retraites, l?emploi et les salaires.... On manifestera aussi, à Argentan, à 15h devant Pôle Emploi, rassemblement à Flers à 17h, rond point des 5 becs, à proximité de Pôle Emploi.....on manifestera à l?Aigle 17h30... rassemblement place de la poste .... des manifs aussi à Caen, et au Mans en matinée, ce soir à Laval .... Des actions dont l'ampleur s'annonce limitée près de deux semaines après la promulgation de la loi sur la réforme des retraites .....

