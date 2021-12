Rouen. Hockey-sur-glace (Magnus) : les Dragons de Rouen battus par Grenoble ! 

Toute série est faite pour connaitre une fin, celle des Dragons a eu lieu hier, dimanche 22 janvier. Après huit victoires les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se sont inclinés 2-0 sur leur glace, face aux Brûleurs de Loups de Grenoble.

Bon début pour Grenoble

Les choses démarrent mal du coté des Jaunes et Noirs qui, sur une première pénalité, encaissent un premier but en supériorité numérique par le défenseur Kyle Hardy d'un bon lancer à la bleue qui termine au fond des filets 1-0.

Une avance que les grenoblois vont parvenir à maintenir pendant toute la durée du match grâce notamment au portier Horak auteur d'une belle prestation devant son filet.

Les Dragons poussent

Malgré une domination rouennaise pour tenter de revenir au score c'est finalement Camilo Miettinen qui enfonce le clou à la 53ème minute pour le 2-0. Si une dernière penalité est sifflée contre les Grenoblois en fin de match ce qui permet aux joueurs de Fabrice Lhenry d'évoluer à six contre 4 grâce à la sortie de Dany Sabourin, les Normands ne parviendront pas à revenir dans la rencontre.

Au classement, les Dragons de Rouen restent à la 2ème place. Gap toujours leader possède maintenant cinq points d'avance et les Rouennais voient revenir dans leur dos Bordeaux à égalité de points et Grenoble à un point en 4ème position.

Fabrice Lhenry: " c'est vrai qu'on est un peu frustré. C'était pas un mauvais match de notre part. On a eu des temps fort, des bonnes occasions de marquer, on a pas réussit à les concrétiser, c'est un peu décevant. Ils ont été opportunistes sur une supériorité numérique et sur un contre, ce soir on ne peut pas dire que les joueurs n'ont pas travaillés, c'était un bon match mais il nous a manqué devant le but d'être plus opportunistes, leur gardien a fait de bons arrêts aussi. "

Prochain match pour les Rouennais mardi 24 janvier 2017 à Epinal pour le compte de la 37ème journée de la Saxoprint Ligue Magnus.

