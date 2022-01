L'entreprise à l'école : une mini entreprise au collège F Truffaut à Argentan

la 11ème semaine « école-entreprise », organisée par le Medef et l?Education Nationale, pour valoriser les relations entre le milieu scolaire et le monde du travail.

Une semaine déclinée notamment jeudi après midi au collège François Truffaut à Argentan, ou des élèves de « 3ème professionnelle » ont créé leur « mini-entreprise » : 31 projets de ce type fonctionnent en ce moment dans des collèges français, encadrés par des enseignants et des représentants d?entreprises : les collégiens ont monté « leur » projet, et pratiqué l?activité « grandeur nature » : en achetant auprès de fournisseurs, et en vendant à des clients.

