A VOIR: Ed Sheeran "Shape of you": le cover beatbox de Berywam

Ed Sheeran a réussi son retour! Après une pause volontaire d'un an pour se remettre du succès colossal de son 2ème album "x" (à prononcer multiply) et se reposer après une tournée internationale au sommet, il dévoile 2 extraits d'un coup de son 3ème album "÷" (divide).

L'un d'entre eux est "Shape of you", numéro 1 des ventes en France dès sa sortie. L'occasion pour Berywam de s'atteler à reprendre ce titre en version beatbox: uniquement à la voix, a cappella! Berywam est un groupe de beatbox français, champion de France en titre. Il est composé de Beatness (BE), Rythmind (RY), Wawad (WA) [lui même champion de France en individuel] et MB14 (M).

Le résultat est à la hauteur de leur réputation, voici la vidéo:

Pour comparer, voici la version originale: