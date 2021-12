Avranches . Coupe de France (16e de finale) : Avranches (National) accueillera Fleury (CFA), Brest (L2) ne posera pas de réserve ! 

Ce soir, au delà du match en retard de Caen à Nantes pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, un autre match intéressait la Normandie, en l'occurrence celui opposant Fleury (CFA) à Brest (L2) en match en retard des 32 de finales de Coupe de France. Pourquoi ? Tout simplement parce que le vainqueur de cette rencontre viendra à Avranches (National) en 16e de finale, le mercredi 1er février prochain, à 18h.

Fleury logique vainqueur de Brest sur le terrain (2-0)...

Sur le terrain gelé de région parisienne, il n'y a quasiment pas eu photo. Rapidement menés à la marque sur un but de Tertereau (2), les Bretons n'ont jamais réussi à redresser la barre et se sont même fait breaker à la 80e minute, sur un nouveau but de Tertereau.

Un score de 2-0 propre et net qui aurait du renvoyer la troupe de Jean-Marc Furlan en rade de Brest, avec une élimination sans gloire. Mais coup de théatre, à l'orée du temps additionnel, l'entraîneur de Fleury fait entrer son numéro 17 sur le terrain... Problème : le numéro 17, Naïm, n'est visiblement, pas inscrit sur la feuille de match.

... avec un joueur non inscrit sur la feuille de match

Après 10 longues minutes de palabres divers, le match reprend, la réserve est posée et, témoin de la tension qui régnait dans les rangs locaux, le coup de sifflet final n'est pas synonyme de joie pour des joueurs de Fleury pourtant auteurs d'un des plus beaux exploits des 32e de finale.

La réponse définitive à cette affaire administrative devrait être donnée très rapidement par la commission ad-hoc de la FFF. Pour l'heure, Avranches devra affronter Fleury (CFA). D'ici à ce que ce soit le Stade Brestois et son statut de Ligue 2 qui débarque à Fenouillière, il n'y avait alors qu'un pas.... Peut-être même moins.

Mais Brest renonce à porter une réserve !

Mais au coup de sifflet final, les dirigeants des deux clubs se sont réunis en compagnie des officiels. Et c'est Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de Brest, qui a offert le verdict : "Nous avons perdu sur le terrain, nous allons en rester-là" a déclaré le boss brestois. Un geste de grande classe car Fleury aurait très probablement perdu sur tapis vert.

C'est donc officiel, l'US Avranches recevra Fleury (CFA) en 16e de finale de la Coupe de France, le mercredi 1er février à 18h, au stade René-Fenouillère.

