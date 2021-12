Caen. 4L Trophy : un couple de Caennais prêt à avaler 6 000 km en Afrique

Il ne reste plus qu'un mois à Camille Keters, étudiante à Caen, et à son compagnon Maxime Cameliere pour régler les derniers préparatifs liés à leur participation à la 20e édition du 4L Trophy. "Notre projet est très bien lancé, notamment grâce au soutien de HM Carrosserie à Caen qui a beaucoup travaillé sur la voiture", se réjouit la jeune femme de 25 ans. Le 14 février prochain, les deux Caennais prendront la route en direction de Biarritz, pour se lancer deux jours plus tard vers le Maroc. Pas moins de 10 000 kilomètres sont au programme.

Aide humanitaire

Les détracteurs du 4L Trophy pointent du doigt une manifestation peu encline à l'écologie. "C'est vrai que nous allons consommer beaucoup d'essence, mais notre démarche est également humanitaire puisque nous partons pour l'association enfants du désert et nous ne manquerons pas de leur livrer des fournitures scolaires et du matériel sportif, ainsi que des denrées alimentaires pour la Croix Rouge", se réjouit la jeune femme inscrite à l'École supérieure du professorat et de l'éducation. En toile de fond, c'est aussi pour eux "une formidable aventure à deux", l'organisation ayant autorisé les anciens participants du 4L Trophy qui ne sont plus étudiants aujourd'hui, à se lancer dans la course.

