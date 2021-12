Avalanche dans les Pyrénées-Atlantiques: un mort, un blessé grave

L'avalanche est survenue vers 13H00 hors domaine skiable, dans le vallon de Gabardères, et a initialement emporté trois personnes. L'une, indemne, a donné l'alerte, et les secouristes ont dégagé le corps d'une randonneuse quinquagénaire, et d'un randonneur, dans un état grave, qui était en cours d'hospitalisation en milieu d'après-midi, a précisé la préfecture. Les sauveteurs ne rechercheraient plus d'autre personne.

