Caen. [VIDEO] Caen a désormais une bibliothèque de dimension européenne

La prouesse est d'abord technique. Elle frappe le visiteur qui prend le temps de s'interroger sur l'absence de piliers ou autres structures au premier étage de la bibliothèque Alexis de Tocqueville, inaugurée vendredi 13 janvier 2017 à la pointe de la presqu'île de Caen (Calvados).

"Plusieurs poutres traversent le bâtiment sur la base d'une croix de Saint-André, explique Francisco Martinez, chef de projet du cabinet OMA, le cabinet hollandais d'architecture mandaté pour ce projet. Les vitres bombées, spécialement conçues pour ce bâtiment, participent au maintien de la structure". Et pas seulement puisque malgré leur épaisseur d'une trentaine de centimètres, elles laissent allègrement passer la lumière du jour. "Elles offrent ainsi beaucoup de luminosité et une vue imprenable sur Caen, la vieille ville, mais aussi sur celle à construire sur la presqu'île".

Puis le visiteur se laisse rapidement absorber par les nombreux espaces et outils à apprivoiser à l'image des 86 "feuilletoirs virtuels", qui à l'aide d'un écran permettent de visionner la couverture et la quatrième de couverture de près d'un million d'ouvrages, dont 120 000 sont accessibles directement dans les rayons.

Chaque livre est équipé d'une puce qui facilite ensuite grandement le travail de rangement du personnel, à l'aide d'un robot de tri. "Sur les 63,6 millions d'euros qu'a coûté cette bibliothèque, 5,3 millions ont été consacrés à tout ce qui touche de près ou de loin au numérique", explique Joël Bruneau, président de la communauté urbaine Caen la mer.

Au rez-de-chaussée, magazines et autres journaux sont les premiers supports de lecture proposés aux visiteurs qui y trouvent également un grand restaurant, La Table des matières.

C'est aussi à ce niveau que se situe l'accès pour l'auditorium de 150 places. Le premier étage se divise en quatre grands secteurs: arts, sciences et techniques, littérature et sciences humaines, alors que le troisième niveau est dédié à l'univers des jeunes, avec des espaces insolites tel que "l'heure du conte" et ses gros galets qui n'attendent plus que les enfants.

"Les visiteurs vont inventer des usages dans cette bibliothèque, comme sur le gradin de lecture ou dans les espaces de travail silencieux ou en groupe", explique Olivier Tacheau, directeur de cet établissement unique en Normandie, animé par une équipe de 85 personnes.

Pratique. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30 et le dimanche de 15h à 18h30.

