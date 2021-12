Agriculture. Des producteurs locaux vendent leurs produits tous les jeudis soir en gare de Caen

Légumes, viandes, fromages ou confitures à la sortie de la gare de Caen (Calvados). Des producteurs locaux se retrouvent tous les jeudis sortie Rives de l'Orne entre 17h et 19h pour rencontrer les consommateurs et distribuer les commandes passées sur internet.

À l'origine de cette initiative, "la Ruche qui dit oui", circuit court créé il y a cinq ans et qui compte aujourd'hui plus de 700 lieux des distributions en France. Le principe est simple : les acheteurs commandent sur internet, quatre ou cinq jours avant le jeudi, payent en ligne, et viennent retirer leurs commandent auprès des producteurs le jeudi soir sur le parvis de la gare. Jacques Dufresne gère cette nouvelle ruche :

[SON 1]

Anne fait partie des clientes régulières de la Ruche qui dit oui. Pour elle, la vente directe entre les producteurs et les consommateurs a de multiples avantages :

[Son 2 ]

Jeudi 12 janvier 2017, le premier jeudi de l'opération, six producteurs locaux, situés à une heure de route maximum, étaient présents et une vingtaine de commandes avaient été passées.