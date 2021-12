Gagnez votre Ipod Touch Or (16 Go) d'une valeur de 239€. Écoutez des milliers de hits, prenez des photos, faites des vidéos et partagez tout sur les réseaux sociaux. Deux gagnants seront tirés au sort, deux fois plus de chance de gagner.

Jouez par SMS et envoyez le code TENDANCE au 7 11 12 (50cts + prix d'un SMS).

Tirages au sort le vendredi 20 janvier 2017 à 9h et 12h15.