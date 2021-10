Une délégation de parents d'élèves du collège de Moulin la Marche chez l'Inspectrice de l'Académie de l'Orne lundi soir

L?entretien aura duré 1h30, lundi soir, entre la délégation de parents d?élèves du collège de Moulins la Marche et l?Inspectrice de l?Académie de l?Orne à Alençon . Les parents d?élèves refusent la suppression de 3 classes et d?un poste d?enseignant dans ce collège. Une décision définitive sera prise fin mai début juin... Les parents d?élèves vont adresser un courrier à la Rectrice de l?Académie de Caen... un autre courrier sera envoyé aux autres parents d?élèves. Une nouvelle action est envisagée après les vacances de Pâques... 8 millions d?euros de travaux de rénovation, sont actuellement investis par le département dans cet établissement.



A Caen, opération école morte lundi, contre les suppressions de postes annoncées et fermetures de classes pour la rentrée de septembre... pas de classe donc dans 6 écoles.... le mouvement a été reconduit ce mardi matin.

