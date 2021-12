Argentan. Argentan: le maire annonce huit millions d'euros de travaux dans la ville

Près de 8 millions d'euros de travaux sont programmés en 2017 à Argentan (Orne), après une année 2016 beaucoup plus calme, liée à la préparation de ces chantiers. Pierre Pavis, le maire PS, en a détaillé la liste ce mardi 10 janvier 2017 à l'occasion de ses voeux à la presse. Une nouvelle formule qui remplace la cérémonie habituellement organisée au Quai des Arts, qui demandait beaucoup de préparation, pour au final, ne concerner que peu d'habitants.

Une année de réalisations

Ça sera une bonne année d'investissement, une année de réalisations, a expliqué Pierre Pavis, avant de préciser nous essayons de mettre la ville au niveau des équipements d'une grande, il y a ici des équipements pour vivre correctement avec la piscine, la médiathèque, le Qui des Arts. Puis avec ses adjoints, Pierre Pavis a dévoilé la liste des travaux, dont certains ne seront achevés qu'en 2018.

Les travaux prévus

Parmi ces travaux: l'aménagement de la salle " Quai B " du complexe culturel " Le Quai des Arts ", la rénovation de la base de canoë-kayak, la création de deux structures multi accueil petite enfance, les vestiaires du rugby au stage Gérard Saint et la mise en sécurité des tribunes, la Maison Fernand Léger/André Mare, un nouveau foyer des jeunes travailleurs, le nouveau contrat local de santé (signé le 10 janvier après-midi), l'arrivée de la vidéo-protection (les Taser sont arrivés et les policiers municipaux seront formés en mars et en mai), le projet culture avec Les Arts Improvisés, la relocalisation des archives municipales, la réforme de l'organigramme interne des services municipaux, le réaménagement de la Place du Point d'Argentan (aire de jeux), l'extension du projet Au fil de l'Orne (bien que le préfet n'ait pas signé d'expropriation précise le maire), l'aménagement de l'allée Route de Sées, la mise en accessibilité handicap des locaux mis à disposition des associations, la réhabilitation des vestiges de l'ancien donjon, la ré-instauration d'horaires de livraison en ville, ou encore le projet de Boutique-test en centre-vile. Pierre Pavis:

