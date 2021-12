Les victoires s'enchaînent pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) lors de cette 32e journée de Saxoprint Ligue Magnus. Au final, ils s'imposent sur le score de 7-2 face à l'Étoile Noire de Strasbourg sur leur glace de l'Ile Lacroix, mardi 10 janvier 2017.

Coulombe à nouveau buteur

Une victoire qui a commencé à se dessiner dès les premier tiers temps, où les Jaunes et Noirs ont inscrit trois buts par l'intermédiaire de Mark Matheson, de Loïc Lampérier et du capitaine Patrick Coulombe (3-0).

Une avance au score qui s'est réduit en fin de premier tiers temps grâce à un but de Julien Burgert puis en début de second tiers par Elie Marcos (3-2). Les Rouennais ont vite repris un break d'avance moins d'une minute plus tard par Fabien Colotti pour le dernier but de ce 2e tiers temps (4-2).

Les Dragons déroulent

Dans l'ultime tiers temps, les joueurs de Fabrice Lhenry n'ont pas desserré l'étau et ont marqué trois nouveaux buts par François-Pierre Guenette, Sacha Treille et Marc-André Thinel (7-2).

Au classement, les Dragons de Rouen continuent de grappiller des places et se retrouvent en 2e position derrière les Rapaces de Gap, le nouveau leader du championnat.

Le prochain rendez-vous pour les Normands sera important puisqu'ils se déplaceront à Lyon ce vendredi 13 janvier 2017 pour la 33e journée de Saxoprint Ligue Magnus. L'ancien leader, dont le dernier match a été interrompu pour des raisons techniques, se retrouve à la 3e place du classement avec un match de plus à disputer. La victoire vaudra son pesant d'or !

