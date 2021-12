Les étiquettes affichent des prix alléchants sur les vêtements, chaussures et autres affaires. Moins 30, moins 40, moins 50%, à partir de ce mercredi 11 janvier 2017... Pour les commerces indépendants de Caen (Calvados), les soldes demeurent un événement toujours aussi important. "Ça permet de déstocker la collection d'hiver puisqu'on ne renvoie pas les vêtements", explique Sandrine, gérante de la boutique de la lingerie Natalia. Pour elle, les soldes représentent entre 20 et 30% du chiffre d'affaires de la saison automne-hiver. Par choix, elle a décidé de ne pas faire de ventes privée. "Pour moi c'est pareil. Mes clientes attendent les soldes, c'est encore un moment important", ajoute-elle.

Tout est une question de stock

Line, gérante de la boutique de prêt-à-porter Alinea, ne fait également pas de ventes privées "par respect pour les clientes", explique-elle. "Car souvent elles sont synonymes d'augmentation des prix. La période des soldes suffit". Ici aussi tout est une question de stock. "On ne solde que la saison automne-hiver car en tant que magasin indépendant, on ne peut pas renvoyer les produits invendus. Donc on espère toujours que les bonnes affaires vont plaire".

Un mois de janvier bien rempli

Caroline et June, gérantes depuis un peu plus de cinq ans de la boutique Ess9nce à Caen, ont bel et bien fini d'étiqueter leurs produits. Pour la boutique, les réductions de prix ont commencé une semaine avant le coup d'envoi des soldes. "Nous ne sommes pas en ventes privées toute l'année, seulement une semaine avant les soldes et vraiment que pour les clientes les plus fidèles". Une fois encore, les deux femmes s'attendent à vivre un mois de janvier bien rempli, synonyme de bonnes affaires.

Pratique. Soldes d'hiver du 11 janvier 2017 au 21 février 2017

