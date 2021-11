Syrie: "Nous sommes sur le chemin de la victoire", affirme al-Assad

"C'est un moment critique dans cette guerre, et nous sommes sur le chemin de la victoire" et "une victoire, ce sera quand nous aurons éliminé tous les terroristes", a déclaré M. Assad, sur RTL et les radio et télévision France info. Le régime syrien avait annoncé le 22 décembre avoir repris le contrôle total d'Alep, deuxième ville du pays, après des années de combats acharnés.

