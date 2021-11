Caen. Calvados. Il cultive, consomme et revend des champignons hallucinogènes

Dans la nuit du mercredi 16 novembres 2016, trois jeunes, sous l'emprise de champignons hallucinogènes, mettent le feu à des poubelles à Saint Martin de Fontenay, au sud de Caen (Calvados). L'incendie se propage et détruit un cabinet vétérinaire. Jugés en comparution immédiate, les trois pyromanes donnent le nom de leur fournisseur. Celui-ci comparaissait le jeudi 5 janvier 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen pour acquisition, transport, détention, cession et usage de stupéfiants à Caen, de janvier 2015 à novembre 2016. Sa compagne était également à la barre pour détention et consommation.

Cultures de champignons hallucinogènes

De la cocaïne, 16g de champignons, 566g de pousses sont découverts au domicile du prévenu lors d'une perquisition. S'y trouvent aussi un aquarium de cultures et une notice expliquant comment produire des champignons. Le prévenu reconnait avoir acheté le matériel et les pousses sur internet. Il admet également, non pas avoir fourni les trois jeunes gens en produits stupéfiants mais les avoir "dépannés".

Banalisation totale

Décontracté, le couple explique à la barre qu'ils se cuisinent de temps en temps une "omelette". Quant à la cocaïne, c'est parfois, en soirée. Le président est sidéré : "Mais, ce ne sont pas des champignons de Paris ! Ils sont dangereux ! ça ajoute à la cocaïne, vous êtes dans une banalisation totale de la consommation de produits stupéfiants !"

Non pas un dealer mais un "dépanneur"

Le procureur ironise : "Nous avons souvent affaire à ce genre de dossiers, mais là, c'est plutôt original ! De par les produits et de par l'homme qui se tient devant nous, car ce n'est pas un dealer mais un "dépanneur" !" 1000 euros d'amende et 4 mois de prison avec sursis sont requis. Ce sera la décision de la cour. La jeune femme écope quant à elle de 300 euros d'amende. Les sellés sont évidemment confisqués.