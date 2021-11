Rosie Delmah, âgée de 14 ans seulement reprend le hit d'Adèle, dans une version Reggae très remarquée. En duo avec le DJ Jamaïcain Conkarah, ce cover reggae de « Hello » a séduit internet. Les éloges sont nombreuses, et ça se comprend quand on écoute le résultat...



On vous laisse juger par vous-même, mais il est presque mieux que l'original !









Quelques jours plus tard, elle a remis le couvert avec la chanson "When We Were Young"