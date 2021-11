Rouen. La Normandie par Michel de Decker

Connu grâce à ses collaborations dans l'émission de Stéphane Bern Secrets d'histoires, Michel de Decker attache autant d'intérêt aux petites histoires qu'à la grande Histoire.

Deux tomes, deux fois plus de plaisir!

Dans Un jour en Normandie, décliné en deux tomes, il révèle une face cachée de l'histoire de notre région. Des récits insolites, des anecdotes méconnues et des personnages exhumés grâce à son inénarrable talent de conteur. "L'histoire c'est d'abord un récit, aime-t-il à dire. J'ai eu la chance de travailler pendant 35 ans aux côtés d'André Castelot et d'Alain Decaux, deux vulgarisateurs de l'histoire. Grâce à eux, j'ai appris à appréhender d'une autre façon l'histoire. C'est une grande chronique où chaque petite histoire a sa place. Alain Decaux me disait parfois que tant que les enfants demanderaient 'Raconte-moi une histoire', nous aurions toujours du boulot!"

Best of de l'émission

Suite à une rencontre opportune avec André Castelot sur un salon du livre, Michel de Decker renonce à l'enseignement au bénéfice de la chronique radiophonique pour transmettre au grand public sa passion. Chez France Bleu, il anime l'émission Un jour en Normandie avec ferveur. Il donne quotidiennement rendez-vous aux amoureux de l'histoire, offrant toujours un condensé de culture à la fois très accessible et bien documenté, faisant un focus sur un événement ou un personnage emblématique. Au fil des pages, on croise ainsi Pierre Bonnard dans la peau d'un faussaire, Sissi en séjour à Fécamp, les Prussiens envahissant la Normandie en 1870 ou encore un amant de Ninon de Lenclos à Villarceaux. Il puise dans ses émissions les sujets les plus insolites pour composer ces deux ouvrages. "J'ai choisi d'écrire des histoires courtes. Chaque sujet est développé sur quelques pages et les histoires peuvent être lues indépendamment. C'est une forme actuelle qui rend ces ouvrages très accessibles".

Un héritage familial

"Je suis arrivé en Normandie à l'âge de deux ans et j'ai passé mon enfance à Tillières-sur-Avre. C'est mon père qui m'a donné le goût de l'histoire. Il était commandant sur une base militaire et très tôt il nous a emmenés visiter les champs de bataille avec mes frères et soeurs et m'a transmis sa passion. C'est ainsi que ma vocation est née" raconte l'auteur. Aujourd'hui installé dans un ancien corps de ferme à deux pas de Giverny, Michel de Decker poursuit ses recherches et prépare pour 2017 deux livres sur d'anciens compagnons de Monet: Clemenceau et Guitry. Affaire à suivre…

