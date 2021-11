Caen. Grippes, gastro-entérites etc. : l'épidémie frappe la Normandie

Chaque hiver, ils reviennent. Les virus hivernaux (grippes, bronchiolites et gastro-entérites) agissent entre fin novembre et le début du printemps. La Normandie ne fait pas exception et fait partie des régions françaises touchées dans l'épidémie.

L'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé (IRSAN) situe le Calvados en 6e position des départements les plus touchés par l'épidémie de grippe pour la semaine du 20 au 26 décembre 2016. De manière plus globale, la Normandie est la région la plus malade de France selon l'IRSAN.

Comment s'en protéger et protéger les autres?

L'Agence régionale de santé en Normandie a mis en place sur son site un récapitulatif des "bons gestes pour affronter l'hiver". Parmi celles-ci, figurent les incontournables : bien se laver les mains, utiliser des mouchoirs en papier et surtout porter un masque pour protéger son entourage si on est malade. Pour l'agence, la méthode la plus efficace reste la vaccination.

Comme l'épidémie a commencé récemment, il est encore temps de se faire vacciner, néanmoins sans tarder, car il faut approximativement 15 jours pour que le vaccin inoculé fasse effet.

