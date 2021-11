Pour la quatrième année consécutive, Tendance Ouest vous donne rendez-vous au parc Anova d'Alençon pour un grand concert gratuit, le samedi 28 janvier 2017, à 20h00.

Parmi les artistes présents à Alençon, vous pourrez applaudir Talisco, Ridsa, Louka protégé de Maitre Gims, June The Girl, Corson, Pagadixx, Souf, Boostee, Arcadian, Damien Lauretta et Tibz.

Pour remporter vos billets, jouez par SMS avec le code CONCERT au 7 11 12 (0,5cts d'euros hors coût d'envoi opérateur).

Gagnez également vos places avec Charles dans Normandie Matin entre 5h et 9h, avec Wilfried dans Ma Normandie entre 9h et 13h, avec Nolwenn dans Tout l'or du monde entre 13h et 16h et avec Michael et Morgane dans Génération Tendance entre 16h et 20h sur Tendance Ouest.